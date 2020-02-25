Прямой эфир

Уникальный бассейн с фонтаном Церетели отреставрируют в Сочи

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сочи восстановят мозаичный комплекс «Рыбки». Это уникальная композиция бассейна и фонтана, созданная Зурабом Церетели. Она выполнена из венгерской смальты почти 50 лет назад. В последний раз ее ремонтировали более 20 лет назад.

Для реставрационных работ в город из Москвы прибыла экспертная группа. Специалисты считают, что в реставрации нуждается более 90% мозаичного комплекса. Ремонтные работы проведут с учетом мнения Церетели.

После того как эксперты определят объем работ и согласуют их с президентом Российской академии художеств, проект отправят для согласования в администрацию Сочи, рассказал ИА «Кубанские новости» первый замглавы города Денис Юрковский.

Комплекс представляет собой большую и мелкую чаши, которые ранее наполнялись водой. Вокруг и внутри них расположены фигуры рыб, морских коньков, черепах, морских звезд. И дно бассейна, и сами фигурки покрыты мозаикой. Площадка завоевала несколько премий и стала визитной карточкой Сочи.

Планируется также благоустроить территорию вокруг бассейна. В парке появятся лавочки, освещение и камеры видеонаблюдения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Оползень и лавина сошли в Сочи из-за обильных осадков
Жителю Сочи запретили строить искусственный остров на море

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020