Уникальный бассейн с фонтаном Церетели отреставрируют в Сочи

В Сочи восстановят мозаичный комплекс «Рыбки». Это уникальная композиция бассейна и фонтана, созданная Зурабом Церетели. Она выполнена из венгерской смальты почти 50 лет назад. В последний раз ее ремонтировали более 20 лет назад.

Для реставрационных работ в город из Москвы прибыла экспертная группа. Специалисты считают, что в реставрации нуждается более 90% мозаичного комплекса. Ремонтные работы проведут с учетом мнения Церетели.

После того как эксперты определят объем работ и согласуют их с президентом Российской академии художеств, проект отправят для согласования в администрацию Сочи, рассказал ИА «Кубанские новости» первый замглавы города Денис Юрковский.

Комплекс представляет собой большую и мелкую чаши, которые ранее наполнялись водой. Вокруг и внутри них расположены фигуры рыб, морских коньков, черепах, морских звезд. И дно бассейна, и сами фигурки покрыты мозаикой. Площадка завоевала несколько премий и стала визитной карточкой Сочи.

Планируется также благоустроить территорию вокруг бассейна. В парке появятся лавочки, освещение и камеры видеонаблюдения.