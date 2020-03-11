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Более 30 объектов культурного наследия отреставрируют в Тульской области

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Тулу с рабочим визитом посетила министр культуры РФ Ольга Любимова. На встрече с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым обсуждался вопрос подготовки к 500-летию Тульского кремля.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, 35 объектов культурного наследия будет приведено в порядок. В том числе – Музейный квартал на пешеходной улице Металлистов. Появится 30 новых музейных экспозиций и выставочных пространств. Большинство из них – в малых городах и поселениях, входивших в Большую Засечную черту, сообщает ИА «Тульские известия».

Ольга Любимова отметила, что 500-летие Тульского кремля – это не локальный праздник, а дата, о которой знают все. По словам министра, проект дает новый импульс для развития туризма, науки и других важных сфер. Общая задача – чтобы все отреставрированные объекты работали и после юбилея.

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