Площадь Победы в Калининграде отремонтируют за 2,7 млн рублей

В Калининграде запланирован очередной ремонт площади Победы. На эти цели предусмотрены 2,7 млн рублей, соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, подрядчик должен заменить часть плиточного покрытия, брусчатки и клинкера. Также в перечень работ входит окрашивание урн, столбиков, приведение в порядок системы отведения сточных и дождевых вод, уточняет Калининград.Ru.

Исполнителя планируют выбрать 23 марта. Он должен завершить работы до 30 апреля. Максимальная стоимость контракта составит 2,7 млн рублей.

В прошлом году на текущий ремонт площади Победы были направлены 2,9 млн рублей. Тогда глава города отмечал, что ежегодные траты на замену плитки «вызывают недоумение» и просил провести обследование территории.