Прямой эфир

Площадь Победы в Калининграде отремонтируют за 2,7 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Калининграде запланирован очередной ремонт площади Победы. На эти цели предусмотрены 2,7 млн рублей, соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, подрядчик должен заменить часть плиточного покрытия, брусчатки и клинкера. Также в перечень работ входит окрашивание урн, столбиков, приведение в порядок системы отведения сточных и дождевых вод, уточняет Калининград.Ru.

Исполнителя планируют выбрать 23 марта. Он должен завершить работы до 30 апреля. Максимальная стоимость контракта составит 2,7 млн рублей.

В прошлом году на текущий ремонт площади Победы были направлены 2,9 млн рублей. Тогда глава города отмечал, что ежегодные траты на замену плитки «вызывают недоумение» и просил провести обследование территории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Плитку на месте «народных троп» выложат на площади в Калининграде
Улицу Пехотную в Калининграде капитально отремонтируют

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020