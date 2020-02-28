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Улицу Пехотную в Калининграде капитально отремонтируют

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В Калининграде в 2020 году планируют капитально отремонтировать улицу Пехотную. Об этом Калининград.Ru рассказал глава комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин.

По его словам, в Росавтодор была направлена заявка на включение Пехотной улицы в адресную инвестиционную программу на этот год. Городские власти надеются получить решение по данному вопросу в течение двух недель.

Проект работ предусматривает масштабную реконструкцию. Специалисты должны будут заменить дорожное полотно, проложить ливневую канализацию и обустроить тротуары. Стоимость работ оценили в 102 млн рублей.

Пехотная улица в Калининграде связывает Орудийную и Арсенальную улицы. Дорогой активно пользуются жители микрорайона на Артиллерийской для альтернативного выезда на улицу Невского. Протяженность магистрали составляет 750 м.

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