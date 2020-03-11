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Плитку на месте «народных троп» выложат на площади в Калининграде

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В Калининграде на площади Василевского появятся новые пешеходные дорожки. Плитку уложат на месте «народных троп», где пешеходы вытоптали траву, чтобы сократить себе путь.

Как рассказали Калининград.Ru в городской администрации, не исключено, что такая же практика будет применяться и в других местах, где люди выбирают для себя удобный и короткий маршрут.

Новые дорожки со стороны улицы Черняховского обустроят в рамках ремонтных работ, которые запланированы на весну. Также на улицах города высадят деревья и кусты.

4 марта сообщалось, что в ближайшем будущем Калининград и Гурьевск свяжут велосипедным маршрутом. Его протяженность составит 15 км.

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