Плитку на месте «народных троп» выложат на площади в Калининграде

В Калининграде на площади Василевского появятся новые пешеходные дорожки. Плитку уложат на месте «народных троп», где пешеходы вытоптали траву, чтобы сократить себе путь.

Как рассказали Калининград.Ru в городской администрации, не исключено, что такая же практика будет применяться и в других местах, где люди выбирают для себя удобный и короткий маршрут.

Новые дорожки со стороны улицы Черняховского обустроят в рамках ремонтных работ, которые запланированы на весну. Также на улицах города высадят деревья и кусты.

4 марта сообщалось, что в ближайшем будущем Калининград и Гурьевск свяжут велосипедным маршрутом. Его протяженность составит 15 км.