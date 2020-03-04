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Веломаршрут появится между Калининградом и Гурьевском

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Калининград и Гурьевск в скором времени свяжет веломаршрут протяженностью 15 км. Его создание анонсировал глава администрации муниципалитета Сергей Подольский.

По его словам, которые приводит «Калининград.Ru», до лета в парке сенситивного развития в Гурьевске построят смотровую площадку, куда по сертифицированным велодорожкам будут приезжать велосипедисты из Калининграда.

На площадке они смогут при желании оставить велосипед, спуститься в парк, опять подняться на площадку, проехать по Гурьевску и вернуться в Калининград.

Градоначальник отметил, что эта велодорожка строится в рамках реконструкции улиц Шатурской и Гагарина. Все работы должны быть завершены в сентябре 2020 года.

3 марта сообщалось, что власти Калининграда отказались в этом году закупать электробусы для города. После проведения тестов принято решение доработать технику.

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