Закупку электробусов в Калининграде решили отложить

Власти Калининграда отказались от закупки электробусов на этот год. По итогам тестирования принято решение доработать технику, заявил мэр города Алексей Силанов.

«Там и вопросы зарядки аккумуляторов, и протяженности маршрута. Все эти моменты находятся в стадии проработки», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что речь идет лишь о переносе запуска электробусов, пишет Калининград.Ru. «Нужно какое-то время, чтобы мы убедились в необходимости использования именно этого вида транспорта», — подчеркнул Силанов.

Ранее сообщалось, что общее число электробусных маршрутов в Москве достигло 18. Самым популярным из них стал «т76»: он связывает Ярославский район со станцией метро «ВДНХ». Такие автобусы адаптированы для маломобильных граждан, имеют низкий уровень пола, оборудованы системами климат-контроля и видеонаблюдения, имеют USB-слоты для зарядки мобильных устройств.