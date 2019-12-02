В Москве запустили новый электробусный маршрут

У Киевского вокзала в Москве запустили четвертый электробусный маршрут. Об этом 2 декабря сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Мосгортранс».

В компании отметили, что электробусы вышли на маршрут «т17» от Киевского вокзала до метро «Озерная». Следовать они будут по Бережковской набережной, Мосфильмовской улице, Ломоносовскому и Мичуринскому проспектам, таким образом связывая разные районы на западе Москвы. Уточняется, что маршрут проходит через станции метро «Киевская», «Ломоносовский проспект», «Раменки», «Мичуринский проспект» и «Озерная».

Общее число электробусных маршрутов в городе достигло 18, четыре из которых следуют через площадь Киевского вокзала. Самым популярным из них стал «т76»: он связывает Ярославский район со станцией метро «ВДНХ».

В «Мосгортрансе» уточнили, что всего в Москве курсируют 260 электробусов, ежедневно они перевозят порядка 150 тыс. пассажиров, пишет РИАМО. Столичный электробус вмещает 85 пассажиров, в нем предусмотрены 30 и более мест для сидения. Такие автобусы адаптированы для маломобильных граждан, имеют низкий уровень пола, оборудованы системами климат-контроля и видеонаблюдения, имеют USB-слоты для зарядки мобильных устройств.

Как отмечает «Москва 24», запас энергии машины пополняют на конечных станциях за 6–12 минут. Без подзарядки электробус может проехать 40–50 км. За полную функциональность транспорта и зарядной инфраструктуры поставщики — КамАЗ и ГАЗ — отвечают в течение 15 лет.

5 ноября сообщалось, что электробусы начали курсировать по двум новым маршрутам на линии в районе Киевского вокзала под номерами «т34к» и «791».