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Калининградец на пони помог задержать серийного грабителя

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Фото: МВД РФ/39.мвд.рф
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18-летний житель Калининграда Денис Шипилов помог задержать серийного грабителя. Об этом сообщили в среду, 26 февраля, в ГУ МВД по Калининградской области.

Молодой человек находился в районе Северного вокзала около полудня вместе со своим пони по кличке Нинэль. Он увидел, как из торгового центра выбежал неизвестный, рассказал Шипилов. За ним выбежала женщина и стала звать на помощь, следует из видеоролика, опубликованном полицейскими в YouTube.

Калининградец верхом на Нинэль бросился в погоню, успев сообщить по телефону в дежурную часть полиции о местонахождении подозреваемого. Преследуемый пытался спрятаться во дворах, бежал по труднодоступным узким местам, однако уйти от преследования не смог.

Грабителем оказался неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 20-летний житель Калининграда, у него изъяли похищенный телефон. Днем ранее подозреваемый в Московском районе Калининграда похитил у продавца магазина смартфон и снял с его помощью 10 тыс. рублей со счета потерпевшего.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям 158 и 161 Уголовного кодекса РФ — «Кража» и «Грабеж».

Ранее в феврале житель Кемерово, задержанный после ограбления офиса микрозаймов, заявил, что действовал по указанию «голоса демонов».

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