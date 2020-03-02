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Калининградский губернатор покинул Instagram на время Великого поста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов временно ушел из соцсети Instagram в связи с началом православного Великого поста. Об уходе он заявил на своей странице.

«Вернусь в «Инстаграм» через семь недель. Директ зачищен. Прошу меня простить, отвечать всем не успеваю», — написал чиновник.

Алиханов также добавил к своей записи хештег #тишина, пишет «Газета.ру». Он отметил, что по всем вопросам в Instagram можно обращаться на официальные страницы областного правительства и администрации города. Традицию временно покидать соцсети глава региона ввел еще в 2019 году с начала православного Великого поста.

Как напоминает НСН, Великий пост начался у православных христиан 2 марта и продлится до 18 апреля.

Как пишет сайт kp.ru, 27 февраля Антон Алиханов вошел в топ-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров, заняв 19-ю строчку. СМИ цитировали запись в Instagram Алиханова о том, что программа льготного кредитования бизнеса «Восток», по которой можно получить от 2 до 50 млн рублей под 1% годовых, начнет действовать в Калининградской области с 23 января.

1 марта диетологи дали советы по питанию в пост. По мнению специалистов, людям, планирующим придерживаться правил Великого поста, необходимо обогатить рацион белками.

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