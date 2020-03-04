Автобусы будут ежедневно дезинфицировать в Калининграде

В Калининграде каждый день будут дезинфицировать общественный транспорт. Причина — угроза распространения заболевания COVID-2019, вызываемого вирусом SARS-CoV-2е. Профилактические процедуры планируется проводить в троллейбусах, автобусах и маршрутных такси.

Как рассказали ИА FlashNord в городской администрации, медики каждый день будут обрабатывать салоны специальным антибактериальным и антивирусным растворами, чтобы предотвратить распространение инфекции. Средств безопасно для людей и животных.

4 марта специалисты из центра психиатрии и наркологии имени Сербского посоветовали не читать новости о коронавирусе людям, подверженным стрессу и депрессии. Особенно это касается фейковой информации.