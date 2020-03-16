Набережную Верхнего озера отремонтируют в Калининграде к лету

На ремонт набережной Верхнего озера в Калининграде планируется потратить 3,5 млн рублей. На территории пешеходной зоны нужно заменить разрушенные и пришедшие в непригодность участки покрытия, устранить провалы и привести в порядок малые архитектурные формы.

Работы необходимо выполнить в течение полутора месяцев. Подрядчика выберут 25 марта, сообщает Калининград.Ru.

Весной 2019 года на ремонт ливнёвки и элементов благоустройства выделяли 5,2 млн рублей.