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Набережную Верхнего озера отремонтируют в Калининграде к лету

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На ремонт набережной Верхнего озера в Калининграде планируется потратить 3,5 млн рублей. На территории пешеходной зоны нужно заменить разрушенные и пришедшие в непригодность участки покрытия, устранить провалы и привести в порядок малые архитектурные формы.

Работы необходимо выполнить в течение полутора месяцев. Подрядчика выберут 25 марта, сообщает Калининград.Ru.

Весной 2019 года на ремонт ливнёвки и элементов благоустройства выделяли 5,2 млн рублей.

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