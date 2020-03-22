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Жителям Подмосковья рассказали о способах помощи нуждающимся в пандемию

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Жителям Подмосковья рассказали о способах помощи нуждающимся в период повышенной готовности из-за коронавируса. Об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.

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«На сайте мывместе2020.рф можно узнать, кому необходима помощь в период повышенной готовности из-за коронавируса, стать волонтером и узнать полезные новости», — сказано в сообщении.

В разделе «Предложить помощь» организации могут разместить информацию о ресурсах, которые они готовы предоставить: продукты, услуги или средства. К добровольцам может присоединиться любой желающий и узнать, как можно помочь нуждающимся.

Для помощи одиноким и пожилым людям в бытовых вопросах волонтеры записываются на сайте dobro.ru.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел в регионе режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Запрещены мероприятия с участием более 50 человек, школьники, студенты колледжей и вузов перешли на дистанционное обучение.

22 марта министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рекомендовал сетевым магазинам делать запасы на 60 дней.

На фоне распространения коронавируса россияне стали запасаться продуктами впрок. Товары, которые пользуются повышенным спросом, торговые сети закупают в усиленном режиме. Как заявил 19 марта премьер-министр Михаил Мишустин, в России достаточно продуктов питания. По его словам, перед правительством стоит задача не допускать пустых полок в магазинах.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии. Случаи инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболело более 308 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек. В России зафиксировано 306 случаев заражения коронавирусом, при этом 131 ― в столице.

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