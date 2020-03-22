В Роспотребнадзоре отметили важность индивидуальных мер против коронавируса

Индивидуальные действия против распространения коронавируса так же важны, как и меры, принимаемые властями. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном на сайте службы 22 марта.

«Согласно новому совместному заявлению исследователей из Оксфордского университета, Имперского колледжа Лондона (Великобритания), Утрехтского университета и Национального института здравоохранения и окружающей среды (Нидерланды), то, как отдельные лица реагируют на советы правительств стран мира по предотвращению распространения заболевания COVID-19, будет по крайней мере не менее важным, чем предпринимаемые правительствами действия», — отметили в Роспотребнадзоре.

В заявлении указано, что вакцина от коронавируса будет запущена в массовое производство по меньшей мере через год, поэтому социальное дистанцирование является важнейшей мерой против распространения инфекции. Оно включает в себя раннюю самоизоляцию и карантин, отказ от посещения мест массового скопления людей.

Меры, принимаемые властями важны, однако без персональной ответственности они будут недостаточно эффективными, говорится в сообщении. Согласно ранним данным из Китая, в случае неконтролируемой вспышки короновируса им может заразиться около 60% населения. В настоящее время непонятно, какое время требуется инфицированному для того, чтобы стать «опасным», в течение какого времени человек может передать вирус, уровень смертности и являются ли заразными люди без симптомов.

«Одним из главных приоритетов для исследователей и высокопоставленных чиновников является отслеживание контактов, необходимо контролировать около 70% людей, с которыми человек вступил в контакт, для того чтобы отслеживать распространение заболевания на ранних стадиях. По словам авторов, к другим приоритетам относятся сокращение времени от начала проявления симптомов до изоляции, поддержка домашнего лечения и диагностики, а также разработка стратегий устранения экономических последствий продолжительного отсутствия на работе», — подчеркивается в сообщении.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболело более 308 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек.