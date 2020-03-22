Мантуров посоветовал сетевым магазинам делать запасы на 60 дней

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров 22 марта рекомендовал сетевым магазинам делать запасы на 60 дней.

«Если мы изначально давали рекомендацию делать запас на 21 день, то ушло за три дня. Поэтому мы сейчас поставили задачу, чтобы закупки делались из расчета 60 дней. Но дефицита нет никакого с точки зрения продуктов», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что продуктов точно хватит, и добавил, что Россия не зависит от зарубежных поставок в этом вопросе. Также он отметил, что продажи бакалеи в стране выросли на 40–60%.

На фоне распространения коронавируса россияне стали запасаться продуктами впрок. Товары, которые пользуются повышенным спросом, торговые сети закупают в усиленном режиме. Как заявил 19 марта премьер-министр Михаил Мишустин, в России достаточно продуктов питания. По его словам, перед правительством стоит задача не допускать пустых полок в магазинах.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболело более 308 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек.

В настоящее время в России зафиксировано 306 случаев заражения коронавирусом, при этом 131 ― в столице. Большинство из них — завезенные из-за рубежа. Российские власти призвали граждан воздержаться от поездок за границу.