В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в периферии Эпир на западном побережье Греции. Об этом в субботу, 21 марта, сообщает сейсмологическая лаборатория Афинского университета.

По имеющимся данным, землетрясение произошло в 2:49 по местному времени (3:49 мск), а его эпицентр находился в 11 км к северо-востоку от города Парга и в 47 км к юго-западу от города Янина, население которого составляет около 64 тыс. человек. Очаг землетрясения находился в 10 км под землей. Отмечается, что землетрясение ощущалось в Теспротии, Превезе, Арте, Волосе, Салониках, Афинах и на Корфу, передает греческое издание Newsbomb.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

20 марта землетрясение магнитудой 6,0 произошло на территории Монголии.