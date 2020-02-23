Семь человек погибли при землетрясении на границе Ирана и Турции

Семь человек, в том числе трое детей, погибли в турецкой провинции Ван при землетрясении, которое произошло на границе Турции и Ирана. Об этом сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу 23 февраля.

На месте завалов уже работают спецслужбы. Пять человек госпитализированы, характер полученных травм не уточняется, пишет агентство Anadolu.

Работу по извлечению пострадавших из-под завалов продолжаются.

Также известно о разрушениях в Гювендике, Геленлере и ряде других городов, где большинство зданий — кирпичные, сообщает NTV.

Издание Daily Sabah пишет о еще пяти погибших в деревне Озпинар.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в пограничном районе в 05:52 по времени UTC (08:52 мск). Эпицентр находился в 141 км к западу от иранского Тебриза и в 71 км к юго-востоку от турецкого Озалпа. Очаг залегал на глубине 5 км.