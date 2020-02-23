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На Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,2

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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У берегов Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщила в воскресенье, 23 февраля, геологическая служба США.

По сведениям ведомства, очаг землетрясения находился на глубине 173 км, его эпицентр располагался в 68 км к северо-востоку от города Курильска на острове Итуруп.

Данных о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступало. Предупреждения о возможном цунами не последовало.

23 февраля землетрясение магнитудой 5,7 произошло в пограничном районе Турции и Ирана в 5:52 по времени UTC (8:52 мск). Эпицентр находился в 141 км к западу от иранского Тебриза и в 71 км к юго-востоку от турецкого Озалпа. Очаг залегал на глубине 5 км. Семь человек погибли.

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