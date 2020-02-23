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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на границе Ирана и Турции

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Фото: flickr.com/Great Beyond
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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в пограничном районе между Ираном и Турцией. Об этом в воскресенье, 23 февраля, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчки были зафиксированы в 05:52 по времени UTC (08:52 мск). По данным сейсмологов, эпицентр располагался в 141 км к западу от иранского города Тебриз и в 71 км к юго-востоку от турецкого города Озалп. Очаг залегал на глубине 5 км, уточняет «РИА Новости».

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

13 февраля сообщалось, что на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,0. Его эпицентр находился к югу от острова Итуруп (Южные Курилы).

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