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В Монголии зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,0

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в пятницу, 20 марта, на территории Монголии, недалеко от границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая.

Об этом сообщила сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга, зарегистрировавшая подземные толчки в 11:03 по местному времени (06:03 мск).

Эпицентр колебаний находился в 360 км севернее Хами - городского округа в СУАР. Глубина залегания очага не приводится, уточняет ТАСС.

Данных о пострадавших и ущербе к этому часу не поступало.

23 февраля на Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,2.

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