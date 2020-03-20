В Монголии зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в пятницу, 20 марта, на территории Монголии, недалеко от границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая.

Об этом сообщила сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга, зарегистрировавшая подземные толчки в 11:03 по местному времени (06:03 мск).

Эпицентр колебаний находился в 360 км севернее Хами - городского округа в СУАР. Глубина залегания очага не приводится, уточняет ТАСС.

Данных о пострадавших и ущербе к этому часу не поступало.

23 февраля на Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,2.