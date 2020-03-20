Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин прокомментировал шутку юмориста Максима Галкина в свой адрес.

В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.

Президент в ответ заметил, что «человек, у которого нет ни одной должности, он может шутить как угодно». При этом российский лидер указал, что юмор Галкина востребован.

Говоря о своем пребывании у власти, Путин отметил, что в 2008 году даже не подозревал, что снова вернется к обязанностям президента. Однако уйти с поста ему не позволяет ответственность за то, «что происходит, как происходит, что будет происходить» с Россией.

Также глава государства рассказал, как он относится к тому, что некоторые называют его «царем». Путин напомнил, что он упорно работает каждый день, а не царствует, глядя на все сверху.

12 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил об отношении Путина к возможному выдвижению на президентский пост в 2024 году.