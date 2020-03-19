Путин рассказал об отношении к слову «царь» в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, отрывок которого был опубликован в четверг, 19 марта, рассказал об отношении к слову «царь» в свой адрес.

«Ну это не соответствует действительности. Это так, знаете, можно было бы кого-то другого назвать царем. Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: вот прикажу, и там кое-что сделают. А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день», — заявил глава государства.

Он также рассказал, откуда берет информацию. По словам Путина, его источники — это социология, спецслужбы и «СМИ, в конце концов». Однако очень важно и прямое общение с людьми.

«Больше всего верю настроению простых людей. Когда вот я общаюсь с людьми, прямой контакт когда есть, даже если непродолжительный, мне кажется, что я чувствую настроение людей. У меня это ощущение не притупилось, не забылось, и для меня это очень важно на самом деле. И я верю, люди очень искренние. Очень искренние люди у нас. Очень искренние, понимающие и откровенные», — поделился президент.

Он добавил, что из проблемы конкретного человека прорисовывется проблема миллионов людей.

Простой человек не обременён сознанием о том, что у него есть какие-то обязательства перед кем-то. Вот рядовой гражданин, он что говорит, то и думает, что думает, то и говорит. И ему нечего там оглядываться на то, что начальство скажет. Он вот то, что думает, то и говорит. И критические вещи говорят, и говорят от души то, что нравится или что не нравится. Я это очень ценю, на самом деле для меня это очень важно», — отметил Путин.

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