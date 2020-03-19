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Путин рассказал о своем статусе после 2024 года

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин останется с Россией после 2024 года, если жители страны захотят этого. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

На вопрос журналиста Андрея Ванденко «Вы с нами навсегда?» Путин ответил: «Если вы захотите». Президент подчеркнул, что впереди еще много времени и у него сейчас нет ответов на многие вопросы о будущем. Он отметил, что элиты «могут нервничать» от неопределенности, и в этом есть минус, так как возможна разбалансировка ситуации. Однако первичный источник власти — все-таки народ, и его настроение важнее.

«Я говорю без рисовки без всякой. Вот и для меня это очень важно. Мне очень важно чувствовать, понимать, чего люди хотят. Это принципиальный вопрос», — заявил Путин.

В ранее вышедшей части интервью Путин рассказал, что политическое самосознание россиян за последнее время выросло. По его словам, правительство «с удовольствием» готово рассмотреть предложения, которые высказывают граждане, а также «разоблачения» членов действующей власти. Однако важно слышать не только критику, но и предложения по решению проблем в стране.

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