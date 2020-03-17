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Путин заявил о росте политического сознания россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Политическое сознание граждан России выросло за предыдущий год, считает президент страны Владимир Путин.

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Он подчеркнул, что правительство «с удовольствием» готово рассмотреть предложения, которые высказывают граждане, а также «разоблачения» членов действующей власти. Однако важно слышать не только критику, но и предложения по решению проблем в стране.

«Когда, кроме критики, (гражданин) не слышит ничего в ответ, то тогда возникает вопрос: а за кого голосовать? Кого избирать в местный парламент, в региональный, в федеральный? Вы знаете, конечно, рядовой гражданин, он ходит сегодня, пошел на работу, вернулся с работы — и так каждый день. Но всё равно, всё равно уже так просто, за колбасу, не купишь человека», — заявил российский лидер в очередном отрывке интервью ТАСС, опубликованном во вторник, 17 марта.

Ранее Путин в интервью рассказал, что стране нужна оппозиция, однако политика не должна превращаться в «бардак».

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