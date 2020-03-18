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Путин назвал отличие пенсионных реформ во Франции и России

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В России в отличие от Франции сохранились практически все льготы при проведении пенсионной реформы, заявил в очередном интервью ТАСС президент РФ Владимир Путин.

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Он отметил, что сейчас у французов самым острым вопросом является льготный выход на пенсию, который «приравнивает всех практически под одну гребенку. Путин добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон «с прагматической точки зрения поступает правильно», в то время как в России поступили иначе и сохранили практически все льготы.

«Мы с прагматической точки зрения поступили неверно, потому что мы практически всё сохранили, все льготы, все льготные категории практически сохранили. Льготный выход на пенсию у нас остался, а во Франции как раз это в основном вызывает недовольство», — сказал Путин.

Он отметил, что льготы действуют для военных, работников силовых ведомств, шахтеров, педагогов, многодетных матерей и других категорий граждан.

Во Франции забастовки против пенсионной реформы начались в декабре 2019 года. Большая часть протестующих — работники Национального общества железных дорог Франции и Парижского автономного управления транспорта.

Реформа предполагает введение балльной системы, учитывающей каждый отработанный день. В результате размер будущей пенсии будет зависеть от количества накопленных баллов. Согласно новой системе, представители ряда профессий, в числе которых оперные артисты, юристы и моряки, лишаются привилегий.

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