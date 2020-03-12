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Песков рассказал об отношении Путина к выдвижению в 2024 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин пока не упоминал о выставлении своей кандидатуры на выборах в 2024 году, до этого пока много времени, заявил в четверг, 12 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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В ходе пресс-конференции журналисты задали представителю Кремля вопрос о том, каково отношение Путина к его будущему выдвижению на пост главы государства в 2024 году. Песков, в свою очередь, призвал вспомнить выступление президента в Госдуме, в ходе которого он не упоминал о каком-либо решении относительно 2024 года.

«Он наоборот сказал, что еще куча времени до 2024 года и предстоит напряженная работа, и никто не собирается чего-то ждать, а просто все работают. В свою очередь я вам тоже неоднократно говорил, что не нужно никуда Путина провожать, не нужно его собирать, потому что он находится в начальной стадии своего президентского срока, а по 2024 году, завершая свое выступление, Путин сказал: «Будет 2024 год — тогда посмотрим», — подчеркнул пресс-секретарь.

Кроме того, он напомнил, что голосования по отдельной поправке о возможности участия Путина в выборах в 2024 году не будет, так как голосовать можно будет за пакет поправок.

10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила поправку, согласно которой действующий и бывшие президенты страны могут баллотироваться на должность главы государства, не учитывая время, которое они уже провели на данном посту на момент вступления поправки в силу.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в этот же день поддержали инициативы Терешковой, а сам президент назвал такую поправку допустимой при условии, что Конституционный суд одобрит ее.

Общероссийское голосование по законопроекту, внесенному президентом в Госдуму, запланировано на 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей стране.

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