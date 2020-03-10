Эксперты оценили поправку о снятии ограничения сроков президента РФ

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев заявил «Известиям» во вторник, 10 марта, что поправка, предлагаемая для внесения в Конституцию России депутатом Валентиной Терешковой о снятии ограничений по числу президентских сроков, является логичной.

«Зачем ломать то, что работает», — сказал он, пояснив, что предложение обновить сроки отвечает желанию «значительной части населения и элит», которые хотели бы, чтобы возможность для президента России Владимира Путина «стоять у руля в сложное время сохранялась».

Калачев добавил, что не видит «политического смысла» в досрочных президентских выборах, но предложение дать лидеру страны право баллотироваться «вполне ожидаемо». По его словам, можно с уверенностью сказать, что эта поправка поможет поднять явку при голосовании за новую редакцию Конституции в целом. Политтехнолог отметил, что поправка «создает интригу, в которой мобилизуются и те, кто за, и те, кто против».

Глава Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭк) Дмитрий Орлов считает, что поправка Терешковой логична прежде всего с точки зрения права. Новая редакция Конституции, по его словам, — это «новая точка отсчета». Он также отметил «логику сохранения стабильности, логику долгосрочного развития и логику доверия граждан».

Эксперт считает, что мандат, выданный Путину населением, действителен и вполне может быть продлен уже в новой политической реальности.

Ранее во вторник Терешкова предложила убрать из Конституции ограничения по числу президентских сроков и заложить возможность действующему президенту избираться вновь. Депутат считает, что реализовывать инициативу нужно, если «этого потребует ситуация» и «захотят люди».

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в этот же день поддержали инициативу Терешковой, а Путин высказался против продления своих полномочий, назвав поправку нецелесообразной. Он считает, что в таком случае «полномочия продлеваются в результате по факту безальтернативных выборов».

По словам российского лидера, власть президента в стране не должна быть связана с одним человеком, гражданам нужно обеспечить гарантию регулярной сменяемости власти.

Также Путин выступил против парламентской формы правления в России, пояснив, что государству необходима сильная президентская вертикаль.

Нижняя палата парламента рассматривает во втором чтении законопроект о поправках в Основной закон 10 марта. Если документ одобрят, его рассмотрят в третьем чтении 11 марта.

Общероссийское голосование по законопроекту, внесенному президентом в Госдуму, запланировано на 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей стране.