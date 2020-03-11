Клишас обозначил срок рассмотрения поправки Терешковой в КС

Конституционный суд России должен рассмотреть президентский запрос о соответствии Основному закону поправки депутата Валентины Терешковой в Конституцию в течение семи дней после его получения. Об этом в среду, 11 марта, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«В законе о поправке всё это предусмотрено. Конституционный суд не позднее семи дней со дня направления запроса президентом обязан дать заключение», — приводит его слова «РИА Новости».

Днем ранее Терешкова предложила поправку, согласно которой действующий и бывшие президенты страны могут баллотироваться на должность главы государства, не учитывая время, которое они уже провели на данном посту на момент вступления поправки в силу.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в этот же день поддержали инициативы Терешковой, а сам президент назвал такую поправку допустимой при условии, что Конституционный суд одобрит ее.

Общероссийское голосование по законопроекту, внесенному президентом в Госдуму, запланировано на 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей стране.