Прямой эфир

Клишас обозначил срок рассмотрения поправки Терешковой в КС

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Конституционный суд России должен рассмотреть президентский запрос о соответствии Основному закону поправки депутата Валентины Терешковой в Конституцию в течение семи дней после его получения. Об этом в среду, 11 марта, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«В законе о поправке всё это предусмотрено. Конституционный суд не позднее семи дней со дня направления запроса президентом обязан дать заключение», — приводит его слова «РИА Новости».

«А там посмотрим»: как Путин оставил возможность выбора себе и всем
Госдума выслушала президента и приняла во втором чтении конституционные поправки

Днем ранее Терешкова предложила поправку, согласно которой действующий и бывшие президенты страны могут баллотироваться на должность главы государства, не учитывая время, которое они уже провели на данном посту на момент вступления поправки в силу.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в этот же день поддержали инициативы Терешковой, а сам президент назвал такую поправку допустимой при условии, что Конституционный суд одобрит ее.

Общероссийское голосование по законопроекту, внесенному президентом в Госдуму, запланировано на 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты оценили поправку о снятии ограничения сроков президента РФ
На произвол семьи: спецпроект о том, как домашнее насилие превратилось в национальную угрозу
Почему женские истории о мужской агрессии не должны оставаться частным делом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020