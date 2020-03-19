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Путин поддержал идею присвоения статуса ветеранов ВОВ севастопольцам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Президент России Владимир Путин поддержал идею присвоения жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом в четверг, 19 марта.

«Это люди, которые во время героической обороны Севастополя с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года находились в городе, фактически блокадном городе Севастополе. Они в штольнях, в подвалах работали, перевязывали раненых. <...> Само понимание, что они, жители осажденного Севастополя, будут считаться ветеранами Великой Отечественной войны, очень важно для этих людей», — сказал губернатор города Леонид Развозжаев на встрече с президентом в Севастополе.

Развозжаев отметил, что именно местные жители попросили его обратиться к главе государства с такой инициативой, чтобы подобный закон появился.

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«Хорошо», — коротко ответил Путин.

Развозжаев подчеркнул, что сейчас в городе проживает 1217 жителей осажденного Севастополя и пока они получают только поддержку из регионального бюджета.

«Вопрос финансово совершенно незначительный, и людей, конечно же, волнуют даже не столько финансовые меры. Там разово необходимо около 100 млн рублей выделить, чтобы компенсировать всё, как в федеральном законе о ветеранах, а что касается постоянных выплат — это около 50 млн. Даже большую часть этих льгот мы региональными мерами закрываем», — добавил губернатор.

21 февраля стало известно, что в Севастополе ветеранские организации получат финансовую поддержку из бюджета города. В общей сложности им отправят больше 10 млн рублей.

19 февраля власти Севастополя поддержали идею переиздания книг местных писателей, посвященных периоду Великой Отечественной войны. Акция будет приурочена к 75-летию Великой Победы.

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