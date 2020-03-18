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Путин одобрил идею передать танки Т-34 городам-героям

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент России Владимир Путин на встрече с общественностью в Севастополе поддержал идею активиста местного отделения «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Виктории Кашляковой о передаче 30 танков Т-34 для парадов Победы и обновления музейных экспозиций в городах-героях.

«Замечательная идея. Попробуем ее реализовать. Спасибо вам за эту мысль», — приводит слова российского лидера сайт ОНФ.

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Он подчеркнул, что Т-34 является одним из «наиболее известных, знаковых и ярких символов победы в Великой Отечественной войне».

По словам Кашляковой, танки находятся в хорошем состоянии, их получило Миниобороны России из Лаоса.

Активистка севастопольского отделения ОНФ напомнила, что организация реализует патриотические проекты, среди которых «Память героев» и «Судьба солдата», что помогает бороться с искажением информации о Великой Отечественной войне. Она отметила необходимость подобных проектов для всех стран, а не только для России, чтобы подрастающие поколения знали и не забывали свою историю.

Кашлякова указала на особый символизм участия Т-34 в парадах военной техники в год 75-летия Великой Победы, отметив, что для городов-героев они станут живой памятью о героическом подвиге народа и историей для подрастающего поколения.

Путин встретился с представителями общественности Крыма и Севастополя 18 марта в рамках рабочей поездки. В ходе визита он также планировал встретиться с главой Крыма Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

В декабре 2019 года советскому танку Т-34 исполнилось 80 лет. Впервые он поступил на вооружение Красной армии 19 декабря 1939 года.

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