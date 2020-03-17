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Два новых ФАПа открыли в одном из районов Башкирии

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Фото: bashinform.ru
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В Мечетлинском районе Республики Башкортостан открылись сразу два новых фельдшерско-акушерских пункта. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Пункты медпомощи появились в селах Нижнее Бобино и Малоустькинское. Работать в них будет молодая супружеская пара, которая прибыла в район по программе «Земский доктор», пишет ИА «Башинформ».

Новые ФАПы созданы в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В январе сообщалось, что власти Башкирии по нацпроекту «Здравоохранение» в 2020 году закупят 72 модульных ФАПа. В общей сложности на территории республики нужно заменить около 300 аварийных фельдшерско-акушерских пунктов. В этом году запланирована замена 100 из них.

В рамках реализации майских указов президента России Владимира Путина в этом году в Башкирии должны освоить около 30 млрд рублей.

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