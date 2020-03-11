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Аппараты для механотерапии поступят в детские больницы Башкирии

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Фото: yandex.ru/maps
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В Республике Башкортостан детские больницы начали получать новые аппараты для роботизированной механотерапии нижних конечностей. Одним из первых получателей оборудования стала детская поликлиники № 2 Уфы.

Как сообщает пресс-служба минздрава республики, такие аппараты поступят в детские поликлиники Уфы № 3, 4, 5, 6, городскую клиническую больницу № 17 и республиканскую детскую клиническую больницу. Оснащение медучреждений проходит в рамках нацпроекта «Здравоохранение», пишет ИА «Башинформ».

В минздраве объяснили, что аппарат для роботизированной механотерапии нижних конечностей используется для предотвращения осложнений после травм и переломов, для предотвращения осложнений после длительной иммобилизации, лечения заболеваний суставов в послеоперационном периоде. Также он помогает восстанавливать подвижность сустав, способствует более быстрому и безболезненному выздоровлению.

В январе сообщалось, что власти Башкирии в этом году закупят 72 модульных ФАПа по нацпроекту «Здравоохранение». В общей сложности на территории республики необходимо заменить около 300 аварийных ФАПов.

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