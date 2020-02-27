В Башкирии в 2020 году откроют 24 детсада и заменят более 100 ФАПов

В Республике Башкортостан в этом году продолжится строительство новых детских садов, школ, реконструкция фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и других социальных объектов в рамках нацпроектов. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра правительства республики Андрей Назаров.

В рамках реализации майских указов президента России Владимира Путина в этом году в Башкирии должны освоить около 30 млрд рублей. В частности, планируется ввести в эксплуатацию 24 детских сада и заменить более 100 ФАПов, которые находятся в аварийном и ветхом состоянии. Кроме того, будет достроен хирургический корпус республиканского онкологического диспансера, пишет ИА «МедиаКорСеть».

В Башкирии уже заключены все соглашения на получение субсидий. Сейчас идет формирование дорожных карт по каждому объекту. Полностью завершить работы на них планируется к декабрю 2020 года.

В январе сообщалось, что власти Башкирии по нацпроекту «Здравоохранение» в 2020 году закупят 72 модульных ФАПа. В общей сложности на территории республики нужно заменить около 300 аварийных фельдшерско-акушерских пунктов.