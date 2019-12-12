Новый модульный ФАП открылся в Башкирии

В Баймакском районе Республики Башкортостан открылся модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

Получить медицинскую помощь можно в селе Семеновское. Кроме кабинета фельдшера здесь разместили процедурный, детский и смотровой кабинеты, а также санитарно-бытовые комнаты, пишет ИА «Башинформ».

Открытие ФАПа состоялось в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Он будет обслуживать два населенных пункта, в которых проживают почти 300 человек.

По информации пресс-службы минздрава, пункт оснащен всем необходимым оборудованием и мебелью.

В сентябре сообщалось, что в больницах Башкирии износ диагностического оборудования составил 84%. На 1047 единиц аппаратов у 670 степень износа достигла 100%.