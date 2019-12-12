Прямой эфир
Сюжет:

Новый модульный ФАП открылся в Башкирии

0
Фото: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Баймакском районе Республики Башкортостан открылся модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

Получить медицинскую помощь можно в селе Семеновское. Кроме кабинета фельдшера здесь разместили процедурный, детский и смотровой кабинеты, а также санитарно-бытовые комнаты, пишет ИА «Башинформ».

Открытие ФАПа состоялось в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Он будет обслуживать два населенных пункта, в которых проживают почти 300 человек.

По информации пресс-службы минздрава, пункт оснащен всем необходимым оборудованием и мебелью.

В сентябре сообщалось, что в больницах Башкирии износ диагностического оборудования составил 84%. На 1047 единиц аппаратов у 670 степень износа достигла 100%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новейшее оборудование появилось в онкодиспансере Якутии
Фельдшерские пункты появятся в шести селах Ставрополья

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019