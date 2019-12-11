Новейшее оборудование появилось в онкодиспансере Якутии

В Якутский онкологический диспансер в рамках нацпроекта «Здравоохранение» привезли новейшее оборудование. Оно позволит улучшить качество лечения онкозаболеваний.

В больницу поступили две видеоэндоскопические стойки последней модели, позволяющие делать операции без разрезов, радиочастотный термообилятор для удаления опухоли и бестеневой светильник с видеокамерами HD-качества для операционных. Все оборудование произведено в Германии и США, пишет ИА YakutiaMedia со ссылкой на ЯСИА.

Как рассказал заведующий торакоабдоминальным отделением, заведующий операционным блоком онкологического диспансера Владимир Лезнёв, оборудование уже установлено и введено в работу. На одной из эндометрических стоек проведены четыре операции.

В 2020 году в медучреждение поступят еще один видеоэндоскопический комплекс и электрохирургические инструменты.