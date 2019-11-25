Фельдшерские пункты появятся в шести селах Ставрополья

На территории Ставропольского края до конца этого года начнут работу шесть модульных медучреждений. По данным пресс-службы министерства здравоохранения региона, фельдшерские пункты создают в селах в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Новые ФАПы появятся в шести населенных пунктах численностью от 100 до 2 тыс. человек. Местным жителям больше не придется ехать в райцентр за первичной помощью. Об этом информирует NewsTracker. В общей сложности на Ставрополье реализуются семь региональных проектов в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Напомним, более половины россиян сегодня недовольны состоянием здравоохранения в стране — и это несмотря на то, что на эту сферу из бюджета ежегодно выделяются сотни миллиардов рублей. Чаще всего граждан не устраивает работа самого близкого к ним, так называемого первичного звена — ФАПов, поликлиник и райбольниц.