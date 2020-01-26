Более 70 модульных ФАПов появятся в Башкирии в этом году

Власти Башкирии по нацпроекту «Здравоохранение» в 2020 году закупят 72 модульных ФАПа, сообщили в минздраве республики.

«Также предстоит ввести в эксплуатацию 13 фельдшерско-акушерских пунктов, строительство которых началось в 2019 году за счет республиканской адресной инвестиционной программы», — заявила глава ведомства Динара Еникеева.

В общей сложности на территории Башкирии нужно заменить около 300 аварийных фельдшерско-акушерских пунктов. Стоимость одного ФАПа варьируется от 3 до 5 млн рублей, отмечает ИА «Башинформ».

В декабре в Баймакском районе открылся модульный фельдшерско-акушерский пункт. Он будет обслуживать два населенных пункта, в которых проживает почти 300 человек. Получить медицинскую помощь можно в селе Семеновское.