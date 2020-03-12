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Новая амбулатория открылась в поселке в Пензенской области

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Фото: Пенза-пресс
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В Городищенском районе Пензенской области открылась новая амбулатория. Она размещена в селе Верхняя Елюзань.

Как рассказал главврач районной больницы Алексей Каргин, ранее амбулатория размещалась в переделанном под нее жилом доме, построенном около 100 лет назад. Сейчас его заменили «хорошим, надежным, светлым, качественным зданием», цитирует Каргина ИА «Пенза-Пресс».

В здании амбулатории предусмотрены кабинет врача общей практики, смотровые, процедурные, перевязочные, кабинет для обработки материалов и инструментов и другие необходимые помещения. Все они оснащены современным оборудованием.

Средства на строительство амбулатории в размере 10 млн рублей были направлены в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Учреждение будет обслуживать свыше 3 тыс. жителей села Верхняя Елюзань, из которых 600 — дети.

В конце декабря сообщалось, что заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в Пензенской области уменьшилась более чем в 10 раз. В 2020 году в регионе планируют открыть второй сосудистый центр.

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