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Врач Трампа не увидел необходимости проверять его на коронавирус

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Личный врач президента США Дональда Трампа Шон Конли заявил, поводов для проверки главы государства на заражение вирусом SARS-CoV-2 или его помещения на карантин нет. Известно, что ранее Трамп вступал в контакт с инфицированными людьми.

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Речь идет о пресс-секретаре бразильского лидера Жаира Болсонару Фабио Вайнгартене. По словам Конли, Трамп контактировал с заболевшим «недолго», а коронавирус у последнего обнаружили через три дня после встречи с американским президентом.

С еще одним инфицированным — временным поверенным в дела посла Бразилии в Вашингтоне Нестором Форстером — Трамп общался до появления у последнего симптомов нового вида пневмонии COVID-19. Соответственно, риск заражения для Трампа является низким, уверен Конли.

«Никаких указаний для нахождения на карантине в настоящее время нет. Кроме того, учитывая, что у президента симптомов не наблюдается, указаний для тестирования на COVID-19 также нет», — приводит CNN сообщение медика.

Болсонару был на приеме в частной резиденции Трампа Мaр-а-Лаго 8 марта. После обнаружения у него коронавируса тест на заболевание сдали бразильский президент и члены его делегации. Подозрения в их отношении не подтвердились.

Кроме того, Трамп здоровался за руку с американским политиком Мэттом Шлаппом, который позднее признался в контакте с инфицированным. Однако Шлапп утверждает, что его взаимодействие с зараженным было коротким, после контакта он помыл руки и использовал дезинфицирующее средство.

Сам же Трамп утверждал, что сдаст анализ на коронавирус «в любом случае». Издание The Washington Post обвиняет американского президента в игнорировании рекомендаций медиков по профилактике коронавируса. Так, на одном из мероприятий он здоровался с присутствующими за руки, касался их и по меньшей мере 30 раз дотронулся до микрофона.

13 марта Трамп объявил режим ЧС в США в связи с распространением заболевания. До этого перечислил свою зарплату за IV квартал 2019 года в минздрав на борьбу с коронавирусом и объявил о готовности конгресса США выделить на эти цели $8,5 млрд.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 14 марта, всего в мире подтверждено свыше 136 тыс. случаев заболевания, в том числе более 1,2 тыс. в США, скончались 5077 человек. Случаи инфицирования вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

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