Второй посетивший резиденцию Трампа человек заразился коронавирусом

Кoрoнавируc выявили у второго человека, посетившего 8 марта частную резиденцию президента США Дональда Трампа Мaр-а-Лаго в штате Флорида. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщает Time со ссылкой на Associated Press.

По данным источника агентства в республиканской партии США, зараженный посещал мероприятие по сбору средств, проходившее в частной резиденции хозяина Белого дома. Подробности о личности инфицированного гостя не приводятся.

Накануне стало известно о том, что у главы пресс-службы президента Бразилии Жаира Болсонару Фабио Вайнгартена, который также был на приеме в Мар-а-Лаго 8 марта, был обнаружен коронавирус.

В минувшую субботу чиновник разместил у себя в Instagram фото, на котором он стоит рядом с Трампом и вице-президентом Майком Пенсом.

Чиновник был помещен на карантин, а Болсонару и члены его делегации, в том числе министры обороны, госбезопасности и энергетики, сдали анализы на коронавирус. Впоследствии подозрения на коронавирус у Болсонару не подтвердились.

Президент США Дональд Трамп объявил режим ЧС в США в связи с коронавирусом. Соответствующее объявление американский лидер сделал в пятницу, 13 марта, на специально созванной в Белом доме пресс-конференции.

По последним данным, от коронавируса в США умерло 49 человек. Всего в стране выявлено 2287 случая заболевания.