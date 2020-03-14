СМИ сообщили о приостановке Эр-Риядом авиасообщения из-за коронавируса

Саудовская Аравия с воскресенья, 15 марта, приостановит международное авиасообщение на фоне распространения вируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает агентство SPA со ссылкой на источник в МВД.

Решение принято в соответствии с рекомендацией органов здравоохранения королевства и в качестве превентивной меры по борьбе с коронавирусом.

Полеты не будут осуществляться в страны Евросоюза, а также Швейцарию, Индию, Пакистан, Судан и Южный Судан, Эфиопию, Эритрею, Кению, Джибути и Сомали, а также на Шри-Ланку и Филиппины. Также будет ограничен въезд из этих стран.

Исключение будет составлять рабочие поездки врачей из Филиппин и Индии, а также грузоперевозки. Как уточняет Khaleej Times, запрет вступит в силу в 11:00 (совпадает с мск) воскресения и будет действовать в течение двух недель.

По последним данным саудовского минздрава, в королевстве зафиксировано 86 случаев заражения коронавирусом, из них 24 — только за прошедшие сутки. Все инфицированные изолированы.

Ранее в феврале саудовские власти приостановили въезд в страну с целью паломничества в Мекке и посещения Мечети Пророка в Медине.

С 16 марта авиасообщение со странами ЕС, Швейцарией и Норвегией приостановит Россия за исключением регулярных рейсов из Москвы и чартерных. Корректировки в полетные планы также ввели различные международные авиакомпании, в том числе германская Lufthansa, южнокорейская Korean Air, португальская TAP, латвийская AirBaltic и ирландская Ryanair.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 14 марта, всего в мире подтверждено свыше 136 тыс. случаев заболевания, скончались 5077 человек. Случаи заболевания вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.