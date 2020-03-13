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Медиаэкспедиции будут проводить по винодельням Ростовской области

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Мобильное приложение создадут для туристов, которые приезжают в Ростовскую область для знакомства с местными винодельными. Власти планируют проводить медиаэкспедиции.

По данным департамента потребительского рынка региона, винный туризм внедряют в туристическую отрасль Ростовской области. Специалисты формируют спрос на путешествия с целью поиска новых вкусов и аутентичных кулинарных традиций. Три туристические компании разработали маршруты по винодельческим хозяйствам, сообщает RostovGazeta.

В ближайшее время власти намерены выйти на проведение медиаэкспедиций по винодельческим предприятиям. Также для удобства гостей будет создано мобильное приложение.

Ранее Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя назвал рейтинг регионов по уровню легальных продаж алкоголя. Лидирующие позиции заняли Сахалинская область, Республика Коми, Магаданская область, Удмуртия и Московская область.

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