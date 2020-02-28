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Эксперты назвали лидирующие по продажам алкоголя регионы России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Сахалинская область по итогам прошлого года заняла первое место среди российских регионов по уровню легальных продаж алкоголя. Там было продано 11 л спирта на душу населения. Такие данные приводит Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).

На втором месте — Республика Коми (10,6 литра), на третьем — Магаданская область (10,5 л). В первую пятерку вошли также Удмуртия (9,9 л) и Московская область (9,7 л), передает RT.

Меньше всего абсолютного алкоголя на душу населения было продано в Чечне (0,09 л).

Также низкие продажи алкоголя на душу населения зафиксированы в других северокавказских республиках: в Ингушетии (0,1 литра), Северной Осетии (0,5 литра), Дагестане (0,7 литра) и Кабардино-Балкарии (0,8 литра).

Как пояснил директор ЦИФРРА Вадим Дробиз, для расчетов были использованы данные о легальных розничных продажах алкоголя из единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) и численность постоянного населения во всех регионах страны по данным Росстата.

Ранее, 27 февраля, стало известно, что Российские пивовары попросили не менять требования по содержанию солода в пиве и не разрешать его замену зерном и зернопродуктами.

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