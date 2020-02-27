Российские пивовары попросили ужесточить требования к составу пива

Союз российских пивоваров обратился в Минфин с просьбой не менять требования по содержанию солода в пиве и не разрешать его замену зерном и зернопродуктами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо организации.

В союзе отметили, что речь идет о техническом регламенте ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции», который вступит в силу 9 января 2021 года, согласно которому допускается замена до 50% пивоваренного солода зерном и зернопродуктами.

Пивовары просят сохранить допустимый объем заменяемого солода не более 20% для пива, согласно действующему российскому законодательству, и не более 30% для пива специального.

«Считаем, что увеличение допустимой доли заменяемого солода может привести к снижению уровня безопасности и качества производимого в ЕАЭС пива, нанесет ущерб здоровью населения и навредит развитию пивоваренной и солодовенной отрасли в целом», — приводит письмо союза агентство.

При этом пивовары отмечают, что увеличение доли зернопродуктов с 20% до 50% при производстве пива не отвечает экономическим интересам России, так как солодовенная промышленность в стране сильно развита и дефицита по поставкам пивоваренного солода нет.

5 февраля первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал, что главное коварство пива заключается в том, что многие не считают его алкоголем.