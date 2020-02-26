Член комитета Госдумы одобрил идею уничтожать незаконный алкоголь

Член комитета по охране здоровья в Государственной думе Александр Петров поддержал идею уничтожать контрафактный алкоголь.

Он заявил, что это «единственно правильный путь». Петров добавил, что у него есть сомнения по поводу уничтожения продуктов питания, а в случае с алкоголем таких сомнений нет.

«При этом такие меры помогут бороться с фальсификатом, но нам надо находить инструменты, методы маркировки алкогольной продукции, чтобы мы могли совершенно простым способом на смартфонах, как маркировка лекарств, выявлять фальсификат, потому что контролеров не наберешься, а каждый гражданин сможет проверить, настоящий продукт или нет», — цитирует его «РИА Новостям» в среду, 26 февраля.

26 февраля источники «Известий» в нижней палате парламента сообщили, что в марте Госдума планирует рассмотреть законопроект об уничтожении алкоголя, ставшего предметом административных нарушений. В нижней палате ожидают, что документ примут до конца года.

Законопроект предусматривает уничтожение незаконного алкоголя, изъятого в ходе проверок таможенной службы, МВД, а также региональных властей. Сегодня такая мера предусмотрена только для контрафактной спиртосодержащей продукции.