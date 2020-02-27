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Продажу алкоголя по пятницам предложили ограничить в Красноярском крае

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий предложил ввести ограничение на продажу спиртных напитков в регионе по пятницам. Также запрет может коснуться дней проведения детских праздников.

Речицкий выступил с инициативой во время первого заседания девятой сессии законодательного собрания. По его словам, помимо «трезвых пятниц», в правоохранительных органах подготовили проект, согласно которому продажа спиртного должна быть приостановлена в дни школьных праздников. Кроме того, предлагается ограничить продажу алкоголя в магазинах на первых этажах жилых домов. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Руководитель краевого главка также отметил, что на территории Красноярска, Канска, Норильска, Железногорска и Ачинска необходимо создать специализированные учреждения для оказания помощи лицам в состоянии алкогольного опьянения.

Идея «трезвых пятниц» уже была озвучена в 2017 году, однако тогда законопроект в регионе не одобрили.

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