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Британия поддержала идею России провести саммит «ядерной пятерки»

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Li Muzi
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Великобритания поддерживает идею проведения саммита «пятерки» Совета безопасности ООН и обсуждает детали с Москвой, сообщили в пятницу, 13 марта, в посольстве Соединенного Королевства в России.

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«Относительно предложения российской стороны о проведении встречи глав государств-постоянных членов Совбеза ООН: Великобритания в целом поддерживает идею встречи глав государств-постоянных членов Совета Безопасности ООН с целью обсуждения вопросов международного мира и безопасности», — говорится в сообщении посольства в Telegram.

Отмечается также, что британская сторона находится на связи с правительством РФ и обсуждает дальнейшие детали этой инициативы.

Днем ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на представителя Лондона сообщила аналогичную информацию. Ее также подтвердили источники в российских госструктурах.

3 марта сообщалось, что президент США Дональд Трамп подтвердил свое согласие на встречу с лидерами России, Китая, Франции и Великобритании. Отмечалось, что американский лидер планирует провести встречу с постоянными членами СБ ООН для того, чтобы добиться продвижения по вопросу трехстороннего соглашения по контролю над вооружениями с Россией и Китаем.

Однако замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков подчеркнул, что повестка саммита пяти постоянных членов Совбеза ООН должна быть шире, нежели вариант Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что что стороны постараются сформировать повестку, позволяющую лидерам стран «пятерки» провести углубленный разговор, который будет касаться наиболее насущных проблем.

23 января на Всемирном форуме памяти холокоста в Израиле российский лидер Владимир Путин призвал «ядерную пятерку» провести встречу и заняться поиском коллективных ответов на актуальные вызовы и угрозы. По словам главы государства, именно эти страны несут особую ответственность за сохранение цивилизации, поэтому должны сделать всё, чтобы защитить и отстоять мир. В Кремле отмечают, что идею также поддержали Франция и Китай.

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