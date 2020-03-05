Рябков отметил необходимость широкой темы для саммита СБ ООН

Повестка саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, предложенного президентом России Владимиром Путиным, должна быть шире, нежели вариант США. Об этом в четверг, 5 марта, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью газете «Коммерсант».

«Что касается повестки дня, то нам предстоит совместно с коллегами из пятерки провести значительную подготовительную работу. Изначально в предложениях президента Российской Федерации, который является инициатором этого саммита, прозвучала мысль о том, что говорить нужно по максимально широкой повестке дня. И вопросы контроля над вооружениями — при всей их важности — не могут заслонять собой всё остальное», — рассказал он изданию.

Также Рябков подчеркнул, что стороны постараются сформировать повестку, позволяющую лидерам стран «пятерки» провести углубленный разговор, который будет касаться наиболее насущных проблем.

Ранее 3 марта сообщалось, президент США Дональд Трамп подтвердил свое согласие на встречу с лидерами России, Китая, Франции и Великобритании. Отмечалось, что американский лидер планирует провести встречу с постоянными членами СБ ООН для того, чтобы добиться продвижения по вопросу трехстороннего соглашения по контролю над вооружениями с Россией и Китаем.

23 января на Всемирном форуме памяти холокоста в Израиле Путин призвал «пятерку» основателей ООН провести встречу и заняться поиском коллективных ответов на актуальные вызовы и угрозы. По словам российского лидера, именно эти страны несут особую ответственность за сохранение цивилизации, поэтому должны сделать всё, чтобы защитить и отстоять мир.

По данным Кремля, идею уже поддержали Франция и КНР. Лондон пока не дал ответа.