Трамп подтвердил намерение встретиться с лидерами «пятерки» СБ ООН

Президент США Дональд Трамп подтвердил свое согласие на встречу с лидерами РФ, Китая, Франции и Великобритании, чтобы обсудить контроль над вооружениями. Об этом журналистам во вторник, 3 марта, рассказал глава российского МИДf Сергей Лавров.

Он отметил, что ранее инициативу поддержали президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. О дате проведения встречи «пятерки» будет объявлено в ближайшем будущем.

«Что касается места и времени, эти вопросы сейчас согласовываются. Надеюсь, что в самом ближайшем будущем сможем достичь согласия, тогда об этом будет объявлено», — приводит его слова «Интерфакс».

О том, что Трамп намерен провести встречу с лидерами «пятерки», СМИ сообщали 29 февраля.

23 января на Всемирном форуме памяти холокоста в Израиле президент России Владимир Путин призвал «пятерку» основателей ООН провести встречу и заняться поиском коллективных ответов на актуальные вызовы и угрозы. По словам лидера, именно эти страны несут особую ответственность за сохранение цивилизации, поэтому должны сделать всё, чтобы защитить и отстоять мир.