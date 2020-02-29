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СМИ сообщили о желании Трампа встретиться с лидерами «пятерки» СБ ООН

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с лидерами России, Китая, Франции и Великобритании, чтобы обсудить контроль над вооружениями. Об этом 29 февраля сообщает Reuters со ссылкой высокопоставленного представителя американской администрации.

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Трамп собирается провести встречу с постоянными членами СБ ООН для того, чтобы добиться продвижения по вопросу трехстороннего соглашения по контролю над вооружениями с Россией и Китаем, уточнил собеседник агентства.

«Президент (США) ясно дал понять, что он готов встретиться с любым мировым лидером в любое время ради продвижения интересов национальной безопасности Соединенных Штатов», — заявил он, не уточнив, где и когда может прийти саммит.

Соединенные штаты будут сотрудничать и с другими членами «пятерки», чтобы организовать встречу, заметил чиновник.

23 января на Всемирном форуме памяти холокоста в Израиле Путин призвал «пятерку» основателей ООН провести встречу и заняться поиском коллективных ответов на актуальные вызовы и угрозы. По словам российского лидера, именно эти страны несут особую ответственность за сохранение цивилизации, поэтому должны сделать все, чтобы защитить и отстоять мир.

По данным Кремля, идею уже поддержали Франция и КНР. В Вашингтоне заявили, что предложение будет рассмотрено. Лондон пока не дал ответа.

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